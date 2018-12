Actualidade

A China classificou hoje de "difamatórias" e "sem fundamento" as acusações dos Estados Unidos contra dois piratas informáticos chineses, por usurparem propriedade intelectual e segredos comerciais, ao serviço da principal agência de inteligência de Pequim.

"Apelamos à parte norte-americana que corrija de imediato estas acusações difamatórias, que violam gravemente as normas básicas que regem as relações internacionais e prejudicam gravemente as relações bilaterais", afirmou a porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, em comunicado.

Segundo Hua, a China já apresentou uma queixa formal aos EUA. A porta-voz afirmou ainda que o país asiático "tomará as medidas necessárias" para salvaguardar a sua própria cibersegurança e interesses.