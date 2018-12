Actualidade

A ministra da Saúde recebe hoje os sindicatos dos enfermeiros para uma reunião, à margem das negociações para "desenvolver uma reflexão conjunta" sobre o setor, em especial a profissão de enfermeiro.

O convite foi endereçado na segunda-feira e referia o empenho do Ministério da Saúde em "discutir com os profissionais de enfermagem", assinalando "a necessidade de consensos que dignifiquem a profissão e respondam às necessidades de cuidados de saúde de todas as pessoas".

Apesar de deixar claro nessa nota que esta reunião decorre à margem das negociações com os sindicatos dos enfermeiros, o Ministério da Saúde assegura que está "a envidar todos os esforços" para "garantir a continuidade das negociações que estão em curso".