Coletes Amarelos

Todas as entradas norte de Braga, na rotunda das Infias, estão bloqueadas por mais de meia centena de coletes amarelos desde as 06:00, tendo-se registado já algumas altercações com automobilistas que tentavam passar, mas sem gravidade.

Segundo constatou a agência Lusa no local, mais de meia centena de coletes amarelos deram pontapés e atiraram garrafas a viaturas que tentaram furar o bloqueio.

Apesar do bloqueio com pesados e ligeiros, existe no local uma "faixa de segurança na via" para a passagem de viaturas de emergência.