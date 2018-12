Actualidade

A procuradora-geral Distrital de Lisboa reconhece a desproporção do que é pedido a todos os que trabalham no Tribunal da Relação de Lisboa face à falta de meios, sobretudo condições de trabalho, sistema informático e assessoria técnica aos magistrados.

"Conheço o valor do Vosso trabalho em um Tribunal que julga recursos da maior importância, complexidade e volume e reconheço a desproporção de tudo o que vos é exigido ao nível das respetivas competências relativamente às condições de trabalho, ao sistema informático e, na parte respeitante aos magistrados, à particular falta de assessoria técnica", refere Maria José Morgado, numa mensagem publicada no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Maria José Morgado, que este ano termina o mandato, por jubilação, e será substituída por Amadeu Guerra, atual diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), sublinha na mensagem de Natal que, não obstante, o Tribunal da relação "tem afirmado resultados notáveis, celeridade e eficácia na realização da justiça de cada caso concreto".