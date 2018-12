Catalunha

A Catalunha acordou hoje com dezenas de estradas cortadas por grupos radicais de separatistas que protestam contra a realização de uma reunião esta manhã em Barcelona do Conselho de Ministros espanhol.

Entre as vias de comunicação cortadas estão as autoestradas que ligam a esta Comunidade Autónoma espanhola a Madrid e a França, assim como as entradas mais importantes da capital catalã.

As imagens em direto na maior parte das televisões mostram várias dezenas de pessoas com bandeiras independentistas e placas a dizer "ministros fora" em várias vias de comunicação, que nalguns casos fogem à chegada da polícia para voltarem a cortas a estrada noutro local.