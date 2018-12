Actualidade

Quatro ligações entre Lisboa e o aeroporto de Gatwick, na periferia de Londres, foram cancelados hoje devido aos condicionamentos no aeroporto britânico, que chegou a estar fechado, após o avistamento de drones, disse uma fonte da ANA.

Fonte da ANA - Aeroportos de Portugal adiantou à Lusa que hoje de manhã, até às 11:30 de hoje, foram cancelados em Lisboa dois voos com destino a Gatwick e outros dois provenientes daquele aeroporto da periferia de Londres.

De acordo com a ANA, não há registo de cancelamentos hoje de manhã no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, nem no de Faro.