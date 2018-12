Coletes amarelos

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que espera que as manifestações dos coletes amarelos, que decorrem em todo o país, continuem a decorrer com "tranquilidade" até ao final do dia.

"Não há até agora incidentes a registar. Nós desejamos que, como é próprio e tradicional em Portugal, que a manifestação se realize com liberdade democrática e obviamente com respeito e tranquilidade. É assim que tem estado a correr e é assim que espero que continue até ao fim do dia", afirmou aos jornalistas o chefe do Governo no Seixal.

António Costa visitou esta manhã o bairro da Jamaica, no Seixal, distrito de Setúbal, que concluiu na quarta-feira a primeira fase de realojamento de moradores.