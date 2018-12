Actualidade

O lançamento de concursos de empreitadas de obras públicas desceu 15% e a celebração global de contratos recuou 7% nos primeiros dez meses do ano, face a 2017, informou a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

De acordo com o Barómetro das Obras Públicas de novembro, "a dois meses do final do ano, os indicadores quantitativos do mercado das obras públicas apontam para um cenário de significativo abrandamento face a 2017".

A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) informa que, até ao final do mês de outubro, o total de concursos de empreitadas de obras públicas situou-se nos 2.047 milhões de euros, uma queda de 15% face ao registado no mesmo período de 2017.