Actualidade

A taxa de poupança das famílias desceu para 4% do rendimento disponível no terceiro trimestre, menos 0,5 pontos percentuais que no trimestre anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE explica que "a despesa de consumo final das famílias registou um aumento superior ao do rendimento disponível, o que determinou a redução da taxa de poupança para 4%".

O rendimento disponível cresceu 0,3%, enquanto a despesa de consumo final das famílias subiu 0,9%.