Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) de França cresceu 0,3% no terceiro trimestre face ao precedente, menos uma décima do que o estimado no final de novembro, confirmando a desaceleração da economia francesa, foi hoje anunciado.

Esta revisão em baixa pelo instituto de estatística francês (Insee, Institut National de la Statistique et des Études Économiques) surge três dias depois da instituição ter baixado a previsão de crescimento para 1,5% em 2018, também menos uma décima do que a anterior estimativa e contra 1,7% esperado pelo Governo francês.

No final de novembro o Insee tinha apontado para um crescimento em cadeia de 0,4% no terceiro trimestre, mas o número foi agora revisto "na sequência da integração e revisão de indicadores e da atualização de coeficientes de correção de variações sazonais", refere a instituição.