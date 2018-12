Actualidade

O Ministro da Defesa de Cabo Verde anunciou hoje que as Forças Armadas vão investir 10 milhões de dólares (8,7 milhões de euros) até 2021 em equipamentos.

Falando durante a cerimónia de assinatura de um acordo sobre a concessão de assistência militar da China a Cabo Verde, que decorreu no Palácio do Governo, na cidade da Praia, Luís Filipe Tavares explicou que este montante, do qual cerca de metade é proveniente do acordo firmado hoje entre os dois países, será aplicado em "equipamentos básicos para a modernização da capacidade" das Forças Armadas cabo-verdianas.

O restante irá ser mobilizado através da "cooperação internacional", disse o ministro, recordando que "Cabo Verde tem uma cooperação vastíssima na área da Defesa com a China, Portugal, Luxemburgo", mas também Espanha e Brasil.