A agência de notação financeira Fitch decidiu hoje manter o 'rating' de Angola em B, com Perspetiva de Evolução Estável, antecipando uma recessão de 0,1% este ano e crescimento de 2,5% em 2019.

De acordo com a agência de notação financeira, a nota B, abaixo da recomendação de investimento, ou 'lixo', como é normalmente conhecida, "reflete o nível diminuído de reservas orçamentais e externas, o elevado fardo da dívida pública e as frequentes revisões em baixa do PIB".

Na nota colocada no site desta agência de 'rating', explica-se que estas avaliações negativas são "contrabalanceadas pelas substanciais reservas de receita em moeda externa oriundas da produção de hidrocarbonetos, a capacidade do Governo em fazer significativos ajustes orçamentais, e o recente programa com o Fundo Monetário Internacional".