Coletes amarelos

Os cerca de 100 participantes no protesto dos "coletes amarelos" na cidade do Porto desmobilizaram na zona dos Aliados, sem que se registassem mais incidentes com as autoridades, constatou a Lusa no local.

Os manifestantes, que rumaram do Nó de Francos, na zona da Boavista, chegaram pelas 12:30 à avenida dos Aliados, onde acabaram por desmobilizar pouco antes das 13:00, ficando apenas sete pessoas a conversar.

No trajeto para os Aliados, os manifestantes deslocaram-se dentro de uma "caixa de segurança" delimitada pela polícia.