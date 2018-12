Actualidade

A exibidora Medeia Filmes, do produtor Paulo Branco, anunciou hoje que vai deixar de explorar o cinema Monumental, em Lisboa, em 2019, justificando que "é impensável" em termos económicos manter o espaço.

Em conferência de imprensa, o exibidor e produtor explicou que a Medeia Filmes deixará de explorar diariamente as quatro salas do cinema Monumental a partir de 20 de fevereiro, mantendo apenas exibição regular aos fins de semana no cineteatro a partir de março.

Paulo Branco justificou a decisão dizendo que "havia condições de exceção para explorar o espaço, mas não era viável continuar". A intenção dos proprietários do edifício onde se situam os cinemas é manter a atividade cinematográfica depois de remodelar o edifício.