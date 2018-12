Actualidade

A economia norte-americana cresceu a um ritmo anual de 3,4% no terceiro trimestre, uma décima abaixo do anunciado na estimativa anterior, indicou hoje o Departamento do Comércio.

No segundo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) tinha aumentado a um ritmo de 4,2% e nos primeiros três meses do ano registou-se um aumento mais moderado de 2,2%.

De acordo com as previsões dos analistas, o crescimento da economia norte-americana deve desacelerar para cerca de 2,5% no quarto trimestre.