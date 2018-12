Coletes amarelos

Os cerca de 50 manifestantes que participaram no protesto dos "coletes amarelos" em Aveiro desmobilizaram hoje cerca das 13:00 com a promessa de realização de novas ações "em breve".

No final da manifestação, um dos elementos do grupo reuniu numa lista os nomes e contactos dos participantes para combinar as futuras iniciativas.

A manifestação dos "coletes amarelos" em Aveiro começou cerca das 07:00 na Estrada Nacional n.º 109, junto ao nó de acesso à Autoestrada A25, em Esgueira, com a presença de cerca de 20 elementos.