Actualidade

O FC Porto voltou hoje a preparar a receção ao Rio Ave, para a 14.ª jornada da I Liga de futebol, numa sessão em que Sérgio Conceição recebeu o prémio de melhor treinador de outubro e novembro.

"É um prémio individual, mas representa a equipa do FC Porto e aquilo que fez nos últimos dois meses. Foram os resultados positivos que me permitiram vencer este prémio", disse o técnico.

Com 14 vitórias consecutivas desde 19 de outubro, seis das quais no campeonato, no qual é líder, Sérgio Conceição disse que o prémio, recebido das mãos da diretora executiva da Liga de clubes, Sónia Carneiro, o deixou satisfeito.