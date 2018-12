Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que os políticos devem encontrar consensos básicos em áreas chave da governação e criticou as mudanças cíclicas na justiça ou na saúde, conforme os governos sejam de direita ou esquerda.

O aviso foi deixado por Marcelo Rebelo de Sousa no encerramento do Conselho da Diáspora Portuguesa, no Palácio da Cidadela, em Cascais, em que fez uma análise ao estado do Mundo, da Europa e do país.

Marcelo afirmou que, para desenvolver o país e evitar problemas com políticos, "deve haver consensos básicos naquilo que deve ser duradouro", em áreas como a saúde, justiça ou educação.