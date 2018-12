Actualidade

A construção da ponte rodoviária entre os concelhos do Barreiro e do Seixal, no distrito de Setúbal, está prevista nas acessibilidades do novo aeroporto do Montijo, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

"No âmbito das negociações com a ANA - Aeroportos de Portugal para o aeroporto do Montijo, no pacote das acessibilidades não está a via pedonal e ciclável, mas está prevista uma ponte rodoviária que restaure a ligação entre o Barreiro e Seixal", revelou o governante.

António Costa falava durante uma visita ao Seixal, onde foi assinalada a conclusão da primeira fase de realojamentos dos moradores de Vale de Chícharos, mais conhecido como bairro da Jamaica.