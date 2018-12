Actualidade

A secretária de Estado da Justiça apelou hoje, no parlamento, a um consenso para que a proposta do Governo para ampliar o projeto-piloto do cadastro territorial a todo o país seja aprovada, manifestando disponibilidade para que sejam introduzidas alterações.

"Ajudem a que este diploma seja melhorado, mas que acima de tudo seja aprovado", afirmou a governante Anabela Pedroso, após ter ouvido críticas de quase todas as bancadas parlamentares, à exceção do PS.

A proposta de lei do Governo que "mantém em vigor e generaliza a aplicação do sistema de informação cadastral simplificada" foi aprovada, na generalidade, baixando à comissão para apreciação parlamentar.