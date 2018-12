Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros propôs hoje Portugal como um "centro internacional de formação de não europeus", vocacionado para o grande universo dos países de língua portuguesa, mas também para o espaço ibero-americano.

"Portugal deve ser um centro internacional de formação de estrangeiros não europeus", afirmou Santos Silva, salientando que o país, pela sua história e peso nas relações diplomáticas com outros países, tem condições para "atrair talento" para o continente.

Falando hoje no palácio da Cidadela, em Cascais no 6.º encontro anual do Conselho da Diáspora, o governante lembrou que os dois universos para os quais seria dirigida essa formação são aqueles países que estão "a trabalhar na base e no conceito de talento".