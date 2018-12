Actualidade

O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, considerou hoje modesto e abaixo do potencial o crescimento da economia moçambicana, que até setembro deste ano se situava em torno de 3,2%, num 2018 marcado pela consolidação da estabilidade macroeconómica.

"Estamos certos de que a atual postura de redução das taxas de juro, no âmbito da gestão da política monetária, tem contribuído para que a atividade económica mantenha algum dinamismo, embora o Produto Interno Bruto continue a crescer de forma moderada e abaixo do seu potencial", declarou Rogério Zandamela, falando no encerramento do Ano Económico do Banco de Moçambique.

A subida que o Produto Interno Bruto (PIB) registou até ao terceiro trimestre deste ano é cerca de duas vezes mais que o aumento observado no trimestre homólogo do ano passado, acrescentou Zandamela.