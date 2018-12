Actualidade

A Sonangol anunciou hoje a assinatura de um empréstimo de um conjunto de bancos no valor de mil milhões de dólares a cinco anos para financiar investimentos e despesas de capital no âmbito do Programa de Regeneração.

"O Grupo Sonangol tem o prazer de anunciar a assinatura de um acordo no valor de mil milhões de dólares para a Sonangol Finance, garantido pela Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola", lê-se num comunicado colocado no site da petrolífera.

O empréstimo, subscrito pelo Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank), Sóciété Generale e o Standard Chartered, "já foi lançado para ser sindicado pelas instituições financeiras internacionais", acrescenta-se no documento.