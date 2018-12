Actualidade

O Governo angolano assegurou hoje que as "medidas de austeridade" em curso no país, como a "redução de subsídios aos membros do Governo, deputados, aumento das tarifas de água" e outras, "não foram impostas" pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com Manuel Nunes Júnior, ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social de Angola, no futuro "haverá outros ajustes" em tarifas de bens considerados públicos, "medidas que constam" do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022.

"Mas essas são medidas que estão já incluídas no PDN, portanto, não são trazidas pelo programa do FMI, mas as previstas por nós, que as consideramos essenciais para termos uma economia normalizada e própria para captar investimentos estrangeiros e nacionais", disse.