Actualidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) condenou a empresa Sacyr Neopul e o seu diretor geral de produção ao pagamento de coimas que totalizam os 365.400 euros por "participação num cartel" na área da manutenção ferroviária.

Em comunicado enviado à Lusa, a entidade recordou que este processo está integrado na investigação a cinco empresas de manutenção ferroviária que "combinaram apresentar propostas acima do preço-base de um concurso lançado pela Infraestruturas de Portugal (IP), o que levou ao aumento do preço pago pela empresa pública pelos trabalhos de manutenção do caminho-de-ferro".

A conclusão antecipada deste processo, em relação à Sacyr Neopul e ao seu diretor geral de produção, deveu-se "à colaboração da empresa, que admitiu a participação no cartel e abdicou da litigância judicial, num procedimento de transação", explicou a AdC.