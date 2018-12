Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, garantiu hoje que mantém "relações normais" com o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, mas admitiu que quando chegou ao poder encontrou dinheiro para pagar apenas cinco meses de salários na Função Pública.

Numa conferência de imprensa, e questionado por que razão afirmou, na véspera da visita oficial que efetuou em novembro a Portugal, numa entrevista ao semanário português Expresso, que quando chegou à Presidência encontrou os "cofres vazios", João Lourenço referiu que foi a melhor forma de responder à questão.

Na resposta às declarações de João Lourenço, o ex-chefe de Estado angolano - que esteve no poder entre 1979 e 2017 - numa declaração à imprensa sem direito a perguntas, garantiu que quando deixou as funções, em setembro de 2017, tinha deixado 15 mil milhões de dólares nos cofres, numa referência às Reservas Internacionais Líquidas (RIL), à guarda do Banco Nacional de Angola, utilizadas, nomeadamente, para garantir as importações.