Actualidade

A Câmara Municipal do Seixal (PCP), no distrito de Setúbal, informou hoje que destituiu dois vereadores eleitos pelo PS com pelouros, devido à atitude em relação ao orçamento municipal e a episódios de "incorreta conduta institucional".

Em comunicado, a autarquia avançou que o vereador da Proteção Civil, Marco Fernandes, e a vereadora da Segurança Alimentar e Bem-Estar animal, Elisabete Adrião, vão deixar de exercer funções devido à atitude que tiveram perante a discussão do orçamento municipal para 2019.

De acordo com a nota, o comportamento dos dois responsáveis "não correspondeu ao que seria expectável de eleitos com funções executivas", avançando também que "não apresentaram qualquer proposta" para o novo orçamento, ao contrário dos outros partidos.