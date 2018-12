Actualidade

A polícia do Reino Unido informou hoje que duas pessoas foram detidas por suspeita de "uso criminoso de drones" no caso do aeroporto de Gatwick, que obrigou por duas vezes ao seu encerramento.

"Como parte da investigação sobre o uso criminoso de drones que interromperam seriamente a descolagem e aterragem de voos no Aeroporto de Gatwick, a polícia de Sussex realizou duas detenções às 22:00 [de sexta-feira]", anunciou um responsável policial, James Collis.

A polícia não divulgou a idade ou o sexo dos dois suspeitos e não forneceu detalhes sobre os locais onde ocorreram as detenções.