Actualidade

O parlamento timorense aprovou hoje, com os votos contra da maior força da oposição, o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, o maior de sempre no valor de 2,13 mil milhões de dólares.

Com este valor o OGE para o próximo ano, na ordem dos 1,87 mil milhões de euros, torna-se no mais elevado de sempre, acima dos 1,9 mil milhões de dólares das contas públicas (retificativas) de 2016 e representa um aumento de mais de 853 milhões de dólares face aos 1,279 mil milhões de 2018.

Um dos aspetos que suscitou mais debates e que mais fortemente dividiu o parlamento foi a questão das despesas nas operações de compra das ações da ConocoPhillips e da Shell no consórcio do Greater Sunrise, num valor total de 650 milhões de dólares.