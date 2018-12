Actualidade

Ottawa exigiu publicamente na sexta-feira, pela primeira vez, que Pequim liberte imediatamente os dois canadianos detidos numa aparente retaliação à detenção no Canadá da diretora financeira da 'gigante' de telecomunicações chinesa Huawei.

Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia também emitiram declarações de apoio ao Canadá.

"Estamos profundamente preocupados com a detenção arbitrária das autoridades chinesas de dois canadianos no início deste mês e pedimos a sua libertação imediata", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland.