Actualidade

Um tribunal do Equador rejeitou um recurso do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, contra as suas condições de asilo na embaixada de Quito, em Londres, onde se encontra refugiado desde 2012 para escapar de um possível processo nos Estados Unidos.

A decisão comunicada sexta-feira à defesa de Assange considera "que não houve violação de direitos" do último, razão pela qual o tribunal provincial de Pichincha ratificou a inadmissibilidade do seu pedido, informou à agência de notícias France-Presse o advogado do fundador do Wikileaks, Carlos Poveda.

"Nós perdemos, eles não reconheceram as ações de proteção e, portanto, nós esgotámos os nossos recursos", acrescentou.