Actualidade

Cestos, barros e rendas convivem por estes dias com pinturas, utensílios em cabedal e artesanato à base de material reciclado numa feira de Natal que mostra no "coração" da ilha de Santiago produtos "com alma" feitos em Cabo Verde.

Numa altura em que se multiplicam vendas de Natal pelas várias ilhas cabo-verdianas, esta feira de Natal em Assomada, no concelho de Santa Catarina, promove a diferença ao garantir que nela só estão expostos produtos de artesãos locais.

Iniciativa da Associação de Artesãos de Santa Catarina (AASC), o evento decorre no Espaço do Artesão, situado na zona pedonal de Assomada e ao longo do dia a música é uma constante.