Actualidade

O ex-presidente da ARS/Norte Castanheira Nunes interpôs uma ação contra a Câmara do Porto onde requer a nulidade dos atos de licenciamento da obra da Arcada na Arrábida e pede que a autarquia seja condenada a ordenar a demolição.

"Pretende o autor, com a presente ação, obter a declaração de nulidade, e as consequências repristinatórias que dela derivam, dos atos administrativos, praticados por órgãos do município do Porto, que corporizam o licenciamento da construção, em duas fases, de dois edifícios, unidos por caves comuns, a levar a efeito em terrenos situados na Rua do Ouro e na Calçada da Arrábida", lê-se no texto que sustenta a ação e a que a Lusa teve hoje acesso.

Na ação interposta por Castanheira Nunes, que foi presidente da ARS Norte entre 2011 e 2015, e que já deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, o autor pede ainda que condene o município "a ordenar a demolição das obras entretanto realizadas" e a empresa Arcada a proceder às mesmas.