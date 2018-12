Actualidade

As autoridades da Nicarágua invadiram esta sexta-feira as instalações de um canal de televisão cuja emissão foi interrompida, uma semana depois de terem invadido sedes de grupos não-governamentais e de um jornal crítico do Governo de Daniel Ortega.

Um dos responsáveis da estação 100% Notícias enviou mensagens na rede social WhatsApp para outros jornalistas para informar que o diretor da emissora, Miguel Mora, foi detido durante esta ação, após apoiantes do Presidente Daniel Ortega terem apresentado queixas criminais acusando-o de gerar o ódio durante uma onda de protestos contra o Governo, que eclodiu em abril.

Outra responsável da estação, Lucia Pineda, também disse que a polícia estava a retirar equipamentos da estação.