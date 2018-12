Actualidade

Vinte e três pessoas morreram na sexta-feira na sequência do despiste de um autocarro escolar no oeste do Nepal, informou hoje a polícia.

Os estudantes que regressavam de uma visita de estudo tinham entre 16 e 20 anos de idade.

Dois professores e o motorista do autocarro também perderam a vida no acidente ocorrido numa área remota do país.