Actualidade

O futuro diretor do Gabinete do Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) admitiu hoje que é um desafio manter a "grande tradição" do relatório.

Em entrevista à Lusa, o economista português Pedro Conceição, atual diretor de estratégia do Escritório para Políticas do PNUD, em Nova Iorque, assume o cargo de diretor do Gabinete do Relatório de Desenvolvimento Humano em 01 de janeiro, uma mudança que considera representar "o culminar de um percurso".

Pedro Conceição disse em entrevista que tornar-se diretor do Gabinete do Relatório, "uma das peças importantes do PNUD", é "muito gratificante" e é encarado como uma oportunidade e um desafio de manter-se a par da "grande tradição".