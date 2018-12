Actualidade

As Reservas Internacionais Líquidas (RIL) angolanas aumentaram 2% entre outubro e novembro, para 11.911 milhões de dólares (10.416 milhões de euros), após três meses consecutivos de quedas, mas ainda em mínimos históricos.

A informação resulta de dados preliminares de setembro do Banco Nacional de Angola (BNA), compilados hoje pela Lusa, sobre as RIL, que no espaço de um mês aumentaram o equivalente a 238 milhões de dólares (208 milhões de euros).

Só entre julho e agosto, estas reservas chegaram a cair 15%, o equivalente a 1.340 milhões de dólares (1.173 milhões de euros).