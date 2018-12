Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, afirmou hoje que vencer o Sporting de Braga é o principal objetivo dos 'encarnados' na 14.ª jornada da I Liga de futebol, e que só depois se preocupará com a qualidade exibicional.

"Importa ganhar e somar três pontos. O Braga é uma boa equipa, está a fazer um excelente campeonato, é um adversário difícil, mas que também sabe que do outro lado vai estar uma equipa pronta para ganhar, com melhor ou pior exibição, embora o propósito seja sempre jogar bem e ganhar. A qualidade está cá e com o tempo vai revelar-se", disse Rui Vitória.

Depois de seis vitórias consecutivas, o treinador das 'águias' reconheceu que foi dada primazia aos resultados, de forma a garantir a permanência em todas as competições.