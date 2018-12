Actualidade

Abel Ferreira garantiu hoje um Sporting de Braga com "força mental" para jogar no terreno do Benfica, no domingo, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol, e fez a defesa de Rui Vitória.

O treinador dos minhotos prometeu uma equipa "focada no que tem que fazer" diante dos 'encarnados' e, sobretudo, "no forte jogo coletivo e com força mental para lidar com as adversidades que o jogo pode trazer".

"Gostamos de desafios e de melhorar a cada dia, e se queremos ser melhores temos de desafiar os melhores no jogo e no resultado", disse na antevisão da partida.