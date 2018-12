Actualidade

O treinador do FC Porto espera defrontar um Rio Ave exigente, no domingo, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol, independentemente da eventual saída do treinador dos vila-condenses para os ingleses do Reading.

"O treinador estar ou não, não vai fazer diferença. Os princípios estão lá. Se não for o José Gomes a orientar, a equipa sabe o que fazer. Tem uma forma de atuar que, com certeza, não vai mudar aqui no Dragão. Agora, é para refletir, se isso acontecer", referiu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

Em causa está, para o técnico 'azul e branco' a transferência de José Gomes do Rio Ave, sexto na I Liga, para o Reading, 21.º classificado do segundo escalão do futebol inglês.