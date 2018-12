Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães afirmou hoje que o encontro com o Sporting, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai ser uma "luta permanente", antevendo que o rigor faça a diferença.

Na antevisão ao embate entre um Vitória com uma série de 11 jogos sem perder e um Sporting invicto há 10, 100% vitorioso nas sete partidas realizadas sob o comando do treinador Marcel Keizer, Luís Castro realçou que as duas equipas estão, psicologicamente, "ao mais alto nível", antes de um "jogo difícil" para ambas, que espera disputado do primeiro ao último segundo.

"Queremos que o jogo não vá para onde o Sporting quer, e o Sporting não quer que o jogo vá para onde nós queremos. Esta luta permanente de redução de espaços, de encaminhamento para certas zonas de pressão, vai ocorrer ao longo do jogo. Vai haver luta permanente em cada segundo do jogo", disse, na conferência sobre o jogo de domingo, às 20:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.