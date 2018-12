Actualidade

O treinador adjunto do Rio Ave Augusto Gama prometeu hoje uma equipa a "querer vincar a sua identidade" na visita ao campeão e líder FC Porto, domingo, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Augusto Gama fez hoje a antevisão ao embate com os 'dragões' na vez de José Gomes, treinador que está a negociar a sua transferência para o Reading, do segundo escalão do futebol inglês, e que já não irá comandar o conjunto vila-condense neste jogo.

"Somos uma equipa com uma identidade própria, e em todos os jogos tentamos vincá-la. Sendo um desafio com o FC Porto ou com outro qualquer adversário jogamos sempre da mesma forma", disse o técnico adjunto.