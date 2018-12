Actualidade

O presidente do Governo dos Açores apelou hoje a um cada vez maior empenho na vida cívica, nas empresas e no trabalho, com "ainda mais elevados critérios de rigor" nas funções públicas, prometendo "determinação inconformada e exigente" do executivo.

"E a mensagem que, como presidente do Governo, vos gostaria de transmitir é que cada um de nós, na nossa atividade profissional, mas sobretudo como açorianos, como povo açoriano de que tanto nos orgulhamos de fazer parte, assuma, cada vez em maior plenitude e de forma cada vez mais empenhada, o desafio de fazer bem o seu papel, porque, se todos assim fizermos, é mais fácil sermos mais fortes, mais esclarecidos, mais açorianos", sublinhou Vasco Cordeiro, na sua mensagem de Natal.

Para isso, acrescentou, ajudará que cada pessoa - "a começar" pelo presidente do Governo Regional e pelo executivo - "pare e olhe ainda com mais atenção" para os seus concidadãos, fomentando a solidariedade.