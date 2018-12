Coletes Amarelos

Os protestos de 'coletes amarelos' de hoje em França mobilizavam, às 14:00 locais (13:00 em Lisboa), 23.800 manifestantes em todo o país, quase menos 10.000 do que há uma semana, quando eram 33.500, segundo números do Ministério do Interior.

Em Paris, a prefeitura de polícia contabilizou 2.000 manifestantes cerca das 16:00 (15:00 em Lisboa), metade dos registados no sábado passado, 4.000, segundo fonte policial citada pela agência France-Presse.

Ao longo do dia, na capital francesa, 109 pessoas foram identificadas pela polícia, sete das quais ficaram detidas preventivamente, segundo a prefeitura.