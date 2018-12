Actualidade

Um idoso morreu hoje carbonizado na sequência de um incêndio em casa, na freguesia da Ventosa, concelho de Vieira do Minho, confirmou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

O alerta foi dado às 13:43 e, segundo fonte do CDOS de Braga, a vítima é um homem, perto dos 80 anos, que "vivia sozinho e morreu carbonizado na sequência de um incêndio em casa", fogo que já foi extinto.

No local, de acordo com a mesma fonte, estiveram os Bombeiros de Vieira do Minho, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Braga, a Cruz Vermelha Portuguesa e a GNR.