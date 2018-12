Actualidade

O colombiano Cristian Arango marcou hoje o golo da vitória do Tondela na receção ao Marítimo, por 2-1, aos 88 minutos do jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Marítimo, que somou o 10.º jogo sem vencer no campeonato, adiantou-se no marcador, aos 27 minutos, por intermédio do brasileiro Rodrigo Pinho, mas Tomané, três minutos depois, e Arango, perto do final do encontro, quando o Tondela já estava em superioridade numérica, devido à expulsão de Vukovic, aos 79, concretizaram a reviravolta tondelense.

O Tondela, que pôs termo a um ciclo de quatro derrotas seguidas na prova, subiu ao 14.º lugar, com 12 pontos, enquanto o Marítimo 'caiu' para o 16.º lugar, o primeiro na zona de despromoção, com 11.