Actualidade

O treinador do Sporting rejeitou hoje que a visita ao Vitória de Guimarães, no domingo, para a 14.ª jornada da I Liga de futebol, seja o grande teste até ao momento, mas considerou que não é normal marcar tantos golos.

Marcel Keizer leva sete vitórias em sete encontros no comando técnico da equipa 'leonina', com um total de 30 golos marcados, um número que o deixa orgulhoso por ver os seus jogadores concretizarem as oportunidades.

"Jogamos nos espaços certos e as ocasiões acabam por aparecer. Não é normal marcar tantos golos nesta Liga, porque todas as equipas são bem organizadas e têm bons treinadores. Estamos orgulhosos por isso", explicou Keizer, em conferência de imprensa.