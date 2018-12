Actualidade

O Reading, do segundo escalão do futebol inglês, anunciou hoje a contratação do treinador português José Gomes, que orientava o Rio Ave, atual sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico de 48 anos, que iniciou esta época no emblema vila-condense, estava desde sexta-feira em Inglaterra para ultimar os detalhes da transferência, depois de os dois clubes terem chegado acordo para desvinculação do técnico.

Apesar de José Gomes não ter cláusula de rescisão fixada quando assinou pelos vila-condenses, o Rio Ave deverá receber uma compensação financeira pela libertação do técnico, que tinha contrato até final da época, com mais uma de opção.