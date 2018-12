Actualidade

Pelo menos 43 pessoas morreram hoje e 584 ficaram feridas devido a um tsunami na Indonésia, em Lampung, Samatra, e nas regiões de Serang e Pandeglang, em Java, segundo um novo balanço da Agência Nacional de Gestão de Desastres.

O anterior balanço apontava para 20 vítimas mortais e 165 feridos.

De acordo com a mesma agência, a provável causa do tsunami na região a oeste de Java, a capital, terá sido um deslizamento submarino, depois do vulcão Krakatoa ter entrado em erupção.