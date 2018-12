Actualidade

O imperador Akihito saudou hoje, quando comemora 85 anos, o fim de uma era "livre de guerras no Japão" e alertou para a importância de lembrar às novas gerações as vítimas da II Guerra Mundial.

"É um profundo consolo que a era Heisei esteja a chegar ao fim, livre de guerras no Japão", disse Akihito, com a voz trémula de emoção, no palácio onde hoje foi tornada pública uma mensagem gravada na semana passada.

"É importante não esquecer que inúmeras vidas foram perdidas na II Guerra Mundial e que a paz e a prosperidade do Japão do pós-guerra foram construídas com base nos numerosos sacrifícios e esforços incansáveis feitos pelo povo japonês", pelo que é necessário "transmitir essa história com precisão para aqueles que nasceram depois da guerra", sublinhou o imperador.